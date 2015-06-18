Генсек НАТО: среди союзников нет разногласий по обязательству о защите друг друга

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает собственный корреспондент УНИАН. Так он прокомментировал в Польше во время первых учений сил высокой готовности "Большой прыжок" исследование, которое показало, что большинство жителей стран НАТО не хотели бы защищать союзников в случае атаки со стороны РФ.

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"Это - обязательства всех союзников НАТО: защищать и оборонять друг друга, и эти учения, которые мы видим сегодня, являются сильным выражением этих обязательств. Это ключевая задача НАТО. Мы будем защищать и оборонять всех наших союзников от любой угрозы. Основной принцип нашего союза – один за всех и все за одного", - заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг пояснил, что НАТО увеличивает свое присутствие "новыми силами высокой готовности, удвоением размера реакции НАТО и новыми штаб-квартирами в шести восточноевропейских странах-союзницах". "Все это просто подтверждает, что мы будем стоять на своих обязательствах и защищать союзников", - подчеркнул он