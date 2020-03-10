"Ограбление века": в Чили вооруженные люди украли из аэропорта $15 миллионов

Чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Группа вооруженных злоумышленников напала на бронированный автомобиль в аэропорту столицы Чили Сантьяго и украла около $15 млн, это одно из самых крупных подобных преступлений в истории страны, местные журналисты уже называют его "ограблением века".

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Как сообщает чилийская полиция, "от семи до десяти" подозреваемых проникли в терминал на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов. По данным агентства EFE, грабители использовали машину компании по доставке товаров, передает Би-би-си.

"Они пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами", - сказал представитель полиции Оскар Фигероа. По данным полицейских, злоумышленники украли $14 млн и миллион евро. В результате инцидента двое охранников получили ранения.

Как сообщает Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Это уже второе ограбление в аэропорту Сантьяго за последние годы. В 2014 году группа вооруженных злоумышленников похитила из находившегося там фургона около $10 млн. Как отмечает Guardian, после этого начальник службы безопасности аэропорта был уволен.

В 2017 году еще одна банда грабителей похитила $19 млн из офиса транспортной компании в окрестностях Сантьяго.