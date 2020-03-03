В аэропорту Триполи ракеты поразили два пассажирских самолета
16:57, 03 марта 2020Мир
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Столичный аэропорт Ливии подвергся ракетному обстрелу.
Триполи \ REUTERS
Боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в ночь на 3 марта подвергли очередному ракетному обстрелу аэропорт Митига в Триполи.
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Cерьезные повреждения получили два пассажирских самолета, сообщает Анадолу со ссылкой на телеканал Эль-Ахрар.
Ракеты поразили припаркованные самолеты авиакомпаний Afriqiyah Airways и Burak Air. В момент обстрела в лайнерах никого не было.
Пресс-секретарь авиакомпании Afriqiyah Airways Имран Зейяди распространил фотографии поврежденных самолетов.
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