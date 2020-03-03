На фоне новой миграционной волны глава европейской дипломатии едет в Турцию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет в Анкару сегодня.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет 3 марта в Турцию.

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В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что главу европейской дипломатии будет сопровождать еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, передает Анадолу.

В рамках двухдневного визита Боррель и сопровождающая его делегация проведут встречи с представителями турецких властей по вопросам отношений Турции с Евросоюзом, миграционного кризиса и ситуации в Идлибе.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения. Обострение в Идлибе вызвало новую волну беженцев. Власти Турции заявили, что больше не в силах справляться с наплывом мигрантов и приняли решение открыть для них границы в Евросоюз. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал беженцам из Сирии и Ирака не закрывать границы в ЕС в связи с эскалацией в сирийском Идлибе.