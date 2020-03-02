Эрдоган надеется договорится с Путиным о перемирии в Идлибе

Он подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники - это лишь начало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным ему удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.

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«В четверг с Путиным обсудим события в Идлибе. Я надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь перемирия», - сказалн Эрдоган в выступлении по поводу хода операции «Весенний щит» в Сирии. Он подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники - это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут на линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы», передает Анадолу.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Идлибе в результате воздушного удара сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией, погибло 33 турецких военных.

Сегодня стало известно, что турецкий президент 5 марта отправится в Москву с однодневным визитом.