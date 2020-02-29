Из-за коронавируса в США запретили въезд для посещавших Иран иностранцев

Американцам также посоветовали отказаться от поездок в регионы Италии и Южной Кореи.

Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса.

По словам Пенса, власти также повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи.

"Мы советуем американцам не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса", - приводит его слова CNBC.

Среди других мер по борьбе с распространением инфекции, которые рассматривает Вашингтон, - возможное введение ограничений на въезд на южной границе с Мексикой, сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, в стране насчитывается 22 пациента с коронавирусом. "К сожалению, один человек скончался ночью", - сообщил он. Речь идет о женщине старше 50 лет, которую ранее отнесли к числу "пациентов с факторами высокого риска". Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, а еще 15 - "полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению", - добавил он.