ООН объявила Либерию свободной от Эболы

В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что «вспышка лихорадки Эбола в Либерии остановилась», пишет Радио Свобода.

В ВОЗ заявляют, что 42 дня прошло с момента последнего подтвержденного смертельного случая.

В сентябре прошлого года в Либерии фиксировали более 400 новых случаев еженедельно.

Соединенные Штаты Америки поздравили Либерию с подавлением вспышки лихорадки Эбола, но предупредили, что в регионе не могут успокаиваться, пока болезнь не ликвидирована в соседней Сьерра-Леоне и Гвинее.

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Болезнь эбола, которую вызывает одноименный вирус эбола, приводит к лихорадке и сильной боли, рвоте и поносу, нарушения функции печени и почек и, в некоторых случаях внутренних и внешних кровоизлияний. В течение недели-двух наступает смерть почти у половины больных. Действенных вакцин и лечения пока не существует. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.