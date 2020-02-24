Азербайджан усилил контроль на границе с Ираном из-за коронавируса

Пункты пропуска не закрыты, на них установлен специальный контроль.

Государственный таможенный комитет Азербайджана усилил надзор на границе с Ираном во время прохождения через пункты пропуска из-за угрозы коронавируса.

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Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", пропускные пункты с Ираном "не закрыты, но на них установлен специальный контроль".

"Лица, переходящие границу с иранской стороны, проходят специальную процедуру проверки, не входя в административное здание. Их температура измеряется портативными термометрами. В то же время на посты привлечены бригады скорой помощи, которые круглосуточно дежурят на территории", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, власти Турциирешили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса.