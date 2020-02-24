Из-за коронавируса в Италии закрылся знаменитый театр "Ла Скала"

Работа театра остановлена в качестве меры предосторожности от распространения коронавируса из Китая.

Знаменитый театр "Ла Скала" в Милане остановил свою работу из-за вспышки коронавируса в Италии.

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Соответствующее объявление было опубликовано на официальном сайте театра.

"Показы Teatro alla Scala приостановлены в связи с распространением коронавируса в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Италии зафиксировано уже 3 смерти от заражения коронавирусом COVID-19.

В связи со вспышкой заболевания в стране отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал.