CNN: Трамп признал, что отправил своего адвоката в Украину искать «грязь» на Байдена

По его словам, он потерял доверие к американской разведки из-за расследования о вмешательстве России в американские выборы.

Оправдание в деле об импичменте придало смелости президенту Дональду Трампу. И теперь он открыто признает, что отправлял своего личного адвоката Руди Джулиани в Украину искать вредную информацию о его политических оппонентах. Хотя именно это он твердо отрицал в ходе рассмотрения дела об импичменте.

Об этом пишет CNN, добавляя, что изменение позиции президента США произошло в четверг во время интервью, которое он дал журналисту Геральдо Ривера. Журналист спросил: «Не было ли странным отправлять Руди Джулиани в Украину? Вы жалеете, что сделали это?».

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«Нет, совсем не жалею», - ответил Трамп, похвалив своего адвоката как «борца с преступностью».

«На него пал мой выбор. Или я работал бы со всеми Коми в мире, или с Руди», - добавил американский президент, имея в виду бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Он также пояснил, что у него «сложилось плохое впечатление» о разведывательных управлениях США из-за расследования вмешательства России в американские выборы. Поэтому он обратился к Джулиани.

«Поэтому когда вы спрашиваете меня, почему я использовал Руди, то одна из его характеристик, первоочередная вещь о нем – это то, что он был лучшим прокурором, знаете, и замечательным мэром. Но у других президентов тоже были такие люди. У Франклина Рузвельта был адвокат, который практически полностью принимал участие в работе правительства. У Эйзенхауэра был юрист. У них всех были юристы», - сказал Трамп.

CNN напоминает, что ранее президент США отрицал, что отправлял Джулиани в Украину. В ноябре на вопрос, приказывал ли он лично своему адвокату что-то делать на украинской территории, Трамп сказал: «Нет, я ничего не приказывал». Но потом он вступился за Джулиани, назвав его «прекрасным борцом с коррупцией».

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Сам Джулиани говорил, что он разоблачает взяточничество в Украине, хотя его утверждение бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера были опровергнуты. В новом интервью Трамп защищает «использование» Джулиани после того, как американские дипломаты дали показания о том, что адвокат президента подорвал давнюю американскую политику в отношении Украины.

Джулиани был центральным действующим лицом скандала, который привел к началу процесса импичмента Трампа. Хотя, в конце концов, Сенат оправдал президента на прошлой неделе. Многочисленные свидетели описывали то, как Джулиани встречался с бывшими чиновниками в Украине, ища грязь на Джо и Хантера Байден. Другие ключевые игроки рассказывали, как Джулиани и его приспешники давили на Украину, требуя начать расследование против бывшего вице-президента США и его сына.