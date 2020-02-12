Washington Post: Политическое потрясение в Украине задело фигурантов импичмента Трампа

Кадровые изменения в Киеве еще раз доказывают, насколько сплелись между собой американские и украинские внутриполитические дела.

Кадровые изменения, которые провел президент Украины Владимир Зеленский, ощутимы даже в политической сфере США. Однако, они, скорее всего, продиктованы именно внутренними противостояниями.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что Зеленский во вторник уволил главу своей администрации в ходе кадровых изменений, которые затронули людей с украинской стороны событий, повлекших начало процесса импичмента Дональда Трампа.

«Перестановки в Киеве стали свежим доказательством того, как сильно переплелись украинская и американская политика», - говорится в статье.

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прошлым летом вел переговоры с личным адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани. И это происходило как раз тогда, когда Джулиани и американские дипломаты оказывали давление на Украину, требуя начать расследование, которое принесло бы политическую пользу Трампу. Ермак в то время был главным советником украинского президента по иностранным делам. Он хотел сохранить хорошие связи с администрацией Трампа.

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Человек, которого его он заменил на должности в Киеве, - это Андрей Богдан. Издание пишет, что он был юристом миллиардера Игоря Коломойского. И Джулиани был против его назначения в администрации Зеленского. Адвокат Трампа некоторое время вел противостояние против украинского миллиардера, но затем сделал резкий разворот, начав работать с людьми, которых связывают с Коломойским. В частности, Джулиани встречался с ними во время поисков в Украине доказательств, которые можно было бы использовать против политических врагов Трампа. Однако, Washington Post подчеркивает, что кадровые изменения в Киеве больше связаны с внутренними украинскими делами.

Издание напоминает, что имя Ермака часто фигурировало в расследовании Палаты представителей в деле об импичменте. В разговорах и переписке с ним Джулиани и американские дипломаты требовали, чтобы Киев объявил о начале расследований, в частности против бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его семьи. При этом, они заблокировали встречу президентов в Белом доме и американскую военную помощь для украинской армии.

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Ермак позже попытался смягчить отношения в разгар слушаний по делу об импичменте. Посол США в ЕС Гордон Сондленд в своих показаниях сказал, что он говорил Ермаку о том, что военная помощь «вероятно» связано с объявлением о начале украинских расследований. Это ключевое обвинение, которое демократы выдвинули против президента США. Но Ермак сказал журналистам, что не помнит такого разговора. Этот его комментарий усилил защиту Трампа.

«Ермак пытается выставить себя как человека, способного вести переговоры с американцами», - сказал Washington Post редактор журнала Ukraine World Владимир Ермоленко, добавив, что эта позиция может помочь Ермаку на новой должности. Хотя Зеленский повысил его по внутриполитическим причинам.

В понедельник Генеральный прокурор США Уильям Барр сказал, что Департамент юстиции рассмотрит и осторожно проверит информацию, которую Джулиани «накопал» в Украине.