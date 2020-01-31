Foreign Policy: Помпео будет трудно объяснить Украине двуликую политику Трампа

Тем временем, у Киева от визита Госсекретаря осторожные и не очень высокие ожидания.

На фоне рассмотрения процесса импичмента, в центре которого стоят вопросы о политике США в отношении Украины, американский Госсекретарь Майк Помпео начал свой визит в Киев в рамках тура из пяти стран. Ему придется выполнить непростое задание и объяснить то, что иногда кажется двуликим подходом администрации Дональда Трампа в Восточной Европы и Центральной Азии.

Об этом пишет Foreign Policy, напоминая, что нынешний ряд официальных поездок американский Госсекретарь собирался осуществить вскоре после Нового года. Но их пришлось отложить из-за напряжения в отношениях с Ираном. Поэтому только теперь Помпео посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан после остановки в Великобритании.

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Его повестка дня сосредоточена на том, чтобы продвигать права человека, энергетическую независимость и экономические реформы в постсоветских странах, которые Москва считает своим «задним двором». Однако, в глазах США они всегда были потенциальным противовесом их более крупным соседям включительно с Китаем. Политику Трампа в отношении России и ее соседей в Евразии неоднократно критиковали за противоречивые сигналы. Поскольку с одной стороны президент США придерживается примирительной риторики в отношениях с Владимиром Путиным, а с другой – американский Совет национальной безопасности считает Пекин и Москву главными врагами Вашингтона.

Во время своего визита Помпео будет стараться развеять любые сомнения в политике администрации Трампа относительно России и ее соседей, особенно после его собственного скандального интервью для NPR, в котором он сказал: «Вы думаете, американцев волнует Украина?». По мнению ряда бывших и действующих чиновников США, это может быть трудно.

«Все было неизменным: у президента одна политика, у Конгресса – другая, оборонные и разведывательные ведомства отстаивают третью, а Госдепартамент болтается между ними», - сказала бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по вопросам Европы в Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли.

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Хотя сам Трамп восхвалял Путина и даже стал на его сторону, выступив против американской разведки, его администрация заняла достаточно жесткий подход, подняв расходы на военные силы в Европе и выслав российских дипломатов из-за ухудшения российских отношений с Западом. Тем временем, и администрация, и Конгресс обложили Россию экономическими санкциями и пытаются задержать завершение российского газопровода «Северный поток-2».

В отношении Украины администрация Трампа дала «зеленый свет» продаже летального оружия для украинской армии, от чего отказывалась команда Барака Обамы. Хотя сам действующий американский президент ставил под сомнение, достоин ли Киев американских инвестиций. Он задержал военную помощь для Украины. И этот случай теперь в эпицентре дела об импичменте.

Издание пишет, что несмотря на усилия администрации, Трамп не может избежать обвинений в том, что он слишком снисходителен к Москве. И это делает задачу Помпео тяжелой.

«За то, что администрацию Трампа критиковали за излишнюю дружественность к России, для Помпео важно показать, что существует политика в отношении Евразии, а не только российская политика», - сказал Уильям Кортни, который был послом США в Грузии и Казахстане, а сейчас занимает должность научного сотрудника в RAND.

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«Ключом будет поддержка реформ в Украине. Она еще не стала моделью, но все в регионе пристально следят, удастся ли добиться успеха. Если удастся, Украина может стать колыбелью постсоветского пространства», - добавил эксперт.

Издание добавляет, что во время визита в Киев Помпео также будет трудно поддерживать внешнеполитическую линию и избежать при этом проблем, созданных внутренней американской политикой. Поскольку Украина в эпицентре процесса импичмента Трампа. Сам Помпео тоже предстал в невыгодном свете из-за ссоры с журналисткой NPR, во время которой он сказал: «Думаете, американцев волнует Украина?».

«Ожидания украинской стороны от Помпео достаточно сдержанные. Главная надежда на то, что речь идет о подтверждении поддержки Украины как американского союзника, а не о переизбрании Трампа», - сказала директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.