Визит Помпео в Украину: Кремль поспешил отреагировать

Россия в связи с визитом Помпео в Киев заявила, что международные отношения - это суверенное право каждой страны.

В Кремле в связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Киев заявили, что международные отношения - это суверенное право каждой страны.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль визиты Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе.

"США имеют свои отношения с этими странами. Со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал Песков.

По его словам, "это суверенное право каждой страны: осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане".

На вопрос УНИАН, как в Кремле относятся к заявлению Помпео в Киеве о том, что США продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, Песков ответил: "У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться".

Как сообщал УНИАН, Помпео прибыл в Киев 30 января вечером. Сегодня, 31 января, Помпео проводит встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.