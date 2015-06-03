В СК РФ назвали украинского механика "главным свидетелем" катастрофы "Боинга"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, СК принял решение раскрыть информацию о «главном свидетеле" такой версии.

"Ранее в рамках расследования данного уголовного дела следствием совместно с оперативными службами были получены показания у гражданина Украины, который добровольно пересек государственную границу Российской Федерации и изъявил желание сотрудничать с российским следствием. При допросе в качестве свидетеля он сообщил, что проходил службу в ВВС Украины. Ему известно, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел самолет Су-25 ВВС Украины, пилотируемый капитаном Волошиным. Указанный самолет вернулся на аэродром с пустым боекомплектом, при этом Волошин пояснил своим сослуживцам, что «самолет оказался не в то время и не в том месте». Позднее свидетель узнал, что в тот же день потерпел крушение гражданский самолет с пассажирами на борту, принадлежавший малайзийской авиакомпании", - говорится в сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что «первоначально этому свидетелю на территории России была обеспечена государственная защита. Его показания были тщательно проверены следователями, в том числе проведены исследования на полиграфе. Поскольку сейчас появляются все новые доказательства достоверности слов свидетеля, а также с учетом различных вбросов, касающихся сомнений отдельных ангажированных СМИ в реальном существовании этого свидетеля, на данном этапе мы приняли решение раскрыть информацию о нем».

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"Этим свидетелем является гражданин Украины Агапов Евгений Владимирович, который проходил военную службу в должности механика авиационного вооружения первой эскадрильи бригады тактической авиации ВВС Украины (воинская часть №А4465). И сейчас он продолжает оставаться под госзащитой", - заявили в СК.

Подчеркивается, что в настоящее время следствием принимаются дополнительные меры, направленные на расследование версии, которую он озвучил в ходе допроса. Для этого проводятся соответствующие технические судебные экспертизы и другие следственные действия.

"Обнародованные вчера выводы корпорации «Алмаз-Антей» о возможных причинах авиакатастрофы пассажирского «Боинга», произошедшей 17 июля 2014 года, безусловно, вызывают интерес. Они будут в ближайшее время запрошены у представителей концерна, тщательно изучены и приобщены к материалам следствия", - заявили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

30 марта 2015 года на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что основной версией является то, что Boeing 777 был сбит с территории Донецкой области террористами.

Перед брифингом журналистам продемонстрировали фильм об исследовании международной следственной группой этой трагедии, в котором говорилось о том, что террористы применили для поражения «Боинга» установку ЗРК «Бук».

Шокин также сообщил, что международная следственная группа до конца года планирует завершить расследование обстоятельств катастрофы «Боинга».

2 июня советник главного конструктора «Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (производит «Буки») Михаил Малышевский заявил о невозможности запуска «Буком» ракеты по малазийскому «Боингу» с территории, захваченной боевиками, и утверждает, что пуск был произведен с территории, находившейся под контролем украинских войск.