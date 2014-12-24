Капитан Волошин не совершал боевых вылетов в день катастрофы Боинга - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, во время общения с Волошиным для разъяснения ситуации, он пояснил, что в день авиакатастрофы он находился на аэродроме, но в воздух не поднимался, поскольку его самолет, который незадолго до этого получил повреждения в результате аварийной посадки, находился в ремонте.

По словам Лубкивского, кроме того, отсутствие в день катастрофы «Боинга» в воздухе украинских военных самолетов подтверждается данными радиолокационного наблюдения.

Читайте такжеОбнародованы новые доказательства того, что Боинг-777 сбили боевики (фото)В то же время, советник председателя СБУ опроверг информацию, что якобы Волошин давал показания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации. Подытоживая, Лубкивский отметил, что можно сделать однозначный вывод, что распространенная российскими СМИ информация о следственные действия с участием капитана Волошина является очередной фейком для того, чтобы обелить террористов в совершении преступления и дискредитировать Украину и Вооруженные Силы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Следственный комитет РФ распространил сообщение, что получил доказательства причастности украинского военного самолета до катастрофы малайзийского «Боинга-777».

По данным СК России, неназванный украинский военнослужащий добровольно оставил воинскую часть и перешел на территорию Российской Федерации, и «рассказал следователям о последних днях службы в одном из подразделений военно-воздушных сил Украины...»

По данным СК России, по показаниям этого военнослужащего, «которому в целях обеспечения его безопасности был присвоен псевдоним», гражданский самолет «Боинг-777» рейса МН-17 «мог быть сбит 17 июля текущего года боевым самолетом СУ-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС Украины летчиком Волошиным».

Читайте такжеСША передали Голландии и ИКАО секретные данные по катастрофе «Боинга-777»«При этом боевой вылет был совершен с аэродрома, дислоцированного в районе города Днепропетровска. Именно на этом аэродроме служил свидетель. По его словам, он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был оснащен ракетами «воздух-воздух» типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 Не снаряжались... Свидетель сразу обратил внимание, что после возвращения самолета на аэродром ракеты в снаряжении самолета уже отсутствовали, и тогда же он отчетливо услышал слова летчика Волошина, сказанные одному из сослуживцев: «Он - самолет - оказался не в то время и не в том месте»», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Как далее говорится в сообщении, «те факты и сведения, которые имел и четко, не путаясь, рассказывал свидетель, уверяют следователей, что его показания правдивы, что, кстати, и подтвердило исследование на полиграфе. Для следствия эти показания очень важны, и самое главное, что они совпадают с теми данными, которые были у следователей из других источников, подтверждающие факт нахождения в воздухе украинского самолета Су-25 во время катастрофы «Боинга». В частности, из показаний ряда свидетелей - граждан Украины, проживающих в районе падения «Боинга-777», следует, что незадолго до аварии они видели в небе в непосредственной близости от пассажирского лайнера военный самолет...».

Следственный комитет использовал в качестве доказательств публикацию Комсомольской правды, где тот же неназванный свидетель утверждал, что в день катастрофы совершили боевой вылет три самолета Су-25, два из которых не вернулись. Напомним, информацию о сбитии двух украинских истребителей распространили боевики 16 июля, за день до катастрофы. Вечером того же дня Минобороны опровергло эти данные: атакой с земли был поврежден один самолет, который совершил аварийную посадку.

Напомним, «Боинг-777» был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками на высоте более 10 тыс. метров. Сначала боевики считали, что сбили украинский Ан-26, о чем распространили информацию в соцсетях и на сепаратистских СМИ, однако когда оказалось, что самолет пассажирский, эти сообщения были удалены.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, вероятно, был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролировалась боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.