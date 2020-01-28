Недалеко от Уханя находится лаборатория по производству биологического оружия - СМИ

Уханьский институт вирусологии является частью секретной программы по разработке биологического оружия.

В 30 км от эпицентра вспышки коронавируса в Ухане находится лаборатория, которая может быть частью секретной программы Китая по разработке биологического оружия.

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Смертоносная вспышка коронавируа, который охватил мир, начался в 30 км от ведущей китайской исследовательской лаборатории по вирусам – Уханьского института, сообщает aspi.com.ua со ссылкой на портал NEWS.com.au.

Издание цитирует бывшего сотрудника израильской разведки Дани Шохама, который утверждает, что Уханьский институт вирусологии является частью секретной программы по разработке биологического оружия.

"Некоторые лаборатории в институте, вероятно, занимались исследованиями и разработками китайскогобиологического оружия, по крайней мере, по совместительству, но не в качестве основного объекта", – заявил Шохам, бывший специалист Моссада в области биологической и химической войны.

В то же время в Китае предположения относительно того, что вспышка коронавируса является следствием разработки биологического оружия, отрицают. "Нет никаких доказательств того, что это было биологическое оружие, и любые заявления тех, кто намеренно распространяет дезинформацию, безответственны", – сказал профессор исследования безопасности MIT Випин Наранг.

В то же время профессор Наранг сомневается в том, что вирус 2019 nCoV – это биологическое оружие."Эффективное биологическое оружие теоретически обладает высокой летальностью, но низкой силой распространения", – утверждает ученый.

С ним солидарен и бывший чиновник министерства науки и технологий США Даниэль Герштейн. "Почему именно коронавирус? Например, они могут превратить менее опасеный непатогенний штамм сибирской язвы в высоко вирулентную форму, изменив геном, или воспроизвести патогены, такие как смертельный вирус оспы, который был уничтожен в дикой природе в 1980 году. Или они могли бы разработать специальное оружие, которое ориентировано на отдельных людей или даже целые расы", – считает эксперт.