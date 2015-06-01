Ураган в Тихом океане за несколько часов усилился до четвертой категории

Ураган "Андрес", сформировавшийся в Тихом океане, за четыре часа усилился до четвертой категории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, скорость ветра внутри урагана достигает 220 километров в час. Ураган располагается примерно в 1,2 тысячи километрах к юго-западу от мексиканского штата Нижняя Калифорния и движется на запад со скоростью 9 километров в час. Всего около четырех часов назад метеорологи отнесли ураган к третьей категорией.

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Как сообщалось раннее, синоптики вновь предупреждают о возможных сильных дождях в штатах Халиско, Колима и Мичоакан.

По прогнозам Национального ураганного центра Майами, в течение 48 часов ураган должен постепенно стихнуть. По мнению метеорологов, ураган не несет в себе угрозы для прибрежной зоны.

Напомним, в 2013 году ураганы "Ингрид" и "Мануэль" в Мексике унесли жизни почти 160 человек, 1,7 миллиона жителей пострадали.