Израиль впервые разрешил своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию

Посетить Саудовскую Аравию можно только для паломничества или для деловых встреч.

Министерство внутренних дел Израиля впервые разрешило своим гражданам посещать Саудовскую Аравию.

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Посетить Саудовскую Аравию можно только по религиозным причинам (паломничество) или для деловых встреч, передает kommersant со ссылкой на Jerusalem Post.

Путешественники должны будут получить от саудовских и израильских властей разрешение на въезд. Глава МВД страны Арье Дери отметил, то израильтяне смогут находится в Саудовской Аравии до 90 дней. Для деловых встреч нужно будет получить официальное приглашение и собрать другие документы для въезда.

Согласно израильским законам, Йемен, Ирак, Иран, Ливан, Сирия и Саудовская Аравия являются вражескими государствами. Граждане Израиля не имеют права посещать эти страны без спецразрешения.