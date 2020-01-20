Турция не отправляла военных в Ливию, только инструкторов - Эрдоган

Накануне в Берлине состоялась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Турция еще не отправляла свои войска в Ливию, в настоящее время там находятся только военные советники и инструкторы.

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Об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время перелета из Германии. «Мы не посылаем туда военные силы в настоящее время. Мы просто послали сюда персонал в качестве тренеров, инструкторов», - сказал Эрдоган, передает NTV. При этом турецкий президент отметил присутствие в Ливии российской частной военной компании «Вагенер».

Накануне в Берлине состоялась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. По ее итогам было подписано коммюнике, в котором были закреплены основные договоренности по урегулированию конфликта.

Как сообщал УНИАН, 17 января Эрдоган говорил, что турецкие военные направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия.