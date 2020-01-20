Путин предложил сменить генпрокурора РФ

На рассмотрение Совета федерации Путин внес кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Краснова.

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова на должность руководителя Генпрокуратуры.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об увольнении с этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 января правительство России подал в отставку. 16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева.