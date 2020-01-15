В Иране посла Великобритании объявили персоной нон грата

Причиной этого стали обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Ирана.

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра объявили персоной нон грата и призвали к его немедленной депортации.

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Как сообщает The Guardian, соответствующее решение приняла судебная власть Ирана.

Причиной этого стали обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Ирана.

"По международному праву такой человек является "персоной нон грата". Люди ожидают, что этот человек будет депортирован, и это также то, к чему призывает международное право", - сказал представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили.

В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

Diplomatic spat between Iran & UK continues after British ambassador was briefly detained at a protest. Judiciary spox says he didn't respect intl. law & should be expelled, as he is ‘persona non grata’ in #Iran. Hardliners burn effigy of ambassador along with US & UK flags. pic.twitter.com/WwFdLZBogi — Ali Arouzi (@aliarouzi) January 14, 2020

Как сообщал УНИАН, 12 января иранские силовики задержали в Тегеране посла Великобритании Роба Макейра по подозрению в "организации провокации и управлении радикальными действиями" на массовых акциях протеста, связанных с уничтожением украинского "Боинга".

Министр иностранных дел Великобритании назвал безосновательный арест посла в Тегеране грубым нарушением международного права. Отмечается, что арест дипломатов является незаконным во всех странах.