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В Иране посла Великобритании объявили персоной нон грата

06:00, 15 января 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает The Guardian, соответствующее решение приняла судебная власть Ирана.

Причиной этого стали обвинения в якобы вмешательстве во внутренние дела Ирана.

"По международному праву такой человек является "персоной нон грата". Люди ожидают, что этот человек будет депортирован, и это также то, к чему призывает международное право", - сказал представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили.

В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

Как сообщал УНИАН, 12 января иранские силовики задержали в Тегеране посла Великобритании Роба Макейра по подозрению в "организации провокации и управлении радикальными действиями" на массовых акциях протеста, связанных с уничтожением украинского "Боинга".

Министр иностранных дел Великобритании назвал безосновательный арест посла в Тегеране грубым нарушением международного права. Отмечается, что арест дипломатов является незаконным во всех странах.

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