Военные узнали об ударе по базам США в Ираке за два с половиной часа

Большинство военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся атаке за два с половиной часа до того, как иракские военные начали бомбить военные объекты.

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Как сообщает CNN со ссылкой на офицеров во время экскурсии по разрушенной базе, к 23:00 7 января по местному времени большинство военных либо покинули базу, либо укрылись в бункерах, передает kommersant. Первый из четырех залпов ракет начался 8 января в 1:34. После паузы, которая длилась около 15 минут, начался следующий залп. В течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет.

Ранее сообщалось, что США были предупреждены о готовящемся Ираном ракетном ударе по американским базам в Ираке незадолго до атаки, но точное время получения предупреждения не указывалось. По данным СМИ, американская разведка «перехватила переговоры» в Иране и Ираке, и Вашингтон знал, что удар готовится 8 января. Позднее о подготовке атаки предупредили и власти Ирака.

8 января Иран запустил 15 ракет по двум военным базам США в иракских Асаде и Эрбиле. Таким образом Тегеран отреагировал на убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ США объявили о введении новых санкций против Ирана.