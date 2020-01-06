American Interest: США игнорируют Украину, которая полностью заслужила поддержку

После всех отмененных и неназначенных встреч на высоком уровне у украинцев есть все причины полагать, что администрация Трампа их избегает.

Президент Украины Владимир Зеленский одержал важную политическую победу, добившись возвращения 76 украинцев, которые были заложниками сил России и ее марионеток. На днях Госсекретарь Майк Помпео должен был приехать в Киев, где он мог похвалить усилия Зеленского и предложить недвусмысленную поддержку США для Украины.

Но Помпео отменил поездку из-за беспорядков в Багдаде, - пишет American Interest. Решение американского дипломата понятно, учитывая сложную ситуацию в Ираке и угрозу для американского посольства там. Но он уже во второй раз отложил поездку в Киев. В ноябре он тоже это сделал из-за скандала вокруг импичмента. Президент США Дональд Трамп тоже должен был встретиться с Зеленским в Варшаве прошлого сентября. Но он тоже отменил свой визит из-за угрозы, что ураган ударит по восточному побережью США. У Зеленского была странная встреча с Трампом в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Хотя ему давно обещали прием в Овальном кабинете. Будет не удивительно, если украинцы начнут думать, что американские чиновники избегают их.

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Вдобавок бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, который занял эту должность временно после досрочного отзыва Мари Йованович, тоже ушел в отставку. Тейлор дал показания в деле об импичменте, а Трамп за это обвинил его в том, что он не был его "поклонником". Помпео никогда не заступался за своего посла в Киеве.

Сейчас отставка Тейлора была якобы связана с тем, чтобы избежать возможности появления его на фото с Помпео во время ожидаемого визита в Киев. Но визит отменили. Поэтому с Тейлором или без, но не будет никаких фото Помпео в украинской столице. Зато посольство США в Киеве осталось в руках заместителя главы миссии. И ничего не указывает на то, что Белый дом назначит кого-то послом в ближайшее время. Зеленский, наверное, недоумевает, в чем проблема.

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Все это очень горько, поскольку президент Украины заслуживает похвалы не только за освобождение украинцев из российских тюрем, но и за антикоррупционные и другие реформы. Президент Украины оправданно может чувствовать себя изолированным даже среди дружественных стран на Западе. Несправедливо втягнутому в скандал вокруг импичмента в США, ему пришлось иметь дело еще и с презрением Дональда Трампа к Украине. В придачу украинский президент испытывает все большее давление европейских лидеров, которые требуют "закончить" конфликт с Россией, чтобы их страны могли отменить санкции и вернуться к привычным делам с Путиным. Все это давление привело к тому, что во время интервью Time Зеленский сказал: "Я не доверяю никому".

Издание напоминает, что он стал президентом после того, как получил поддержку 73% голосов в прошлом апреле. Обмен заключенными как шаг в сторону завершения войны с Россией был важной частью его предвыборной кампании. Недавний обмен был уже вторым. Ведь 7 сентября домой вернулись 35 украинцев, которых незаконно удерживала Россия.

Чтобы вызволить соотечественников, Зеленский отпустил 124 людей, которых украинские силы схватили во время боев. Среди них были и 5 бывших бойцов отряда "Беркут", которых обвиняют в убийстве сотни участников протестов на Майдане в 2014 году. Их передача российской стороне означает, что они никогда не предстанут перед судом за свои преступления. В сентябре во время обмена Россия настаивала на передаче ей Владимира Цемаха, который нужен был следователем в Нидерландах в деле об уничтожении рейса MH17. Освобождение Цемаха вызвало шквал критики в адрес Зеленского, поскольку Москва не сотрудничает с нидерландским следствием. Последний обмен заключенными тоже вызвал волну возмущения.

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Издание пишет, что нужно помнить более широкий нравственный контекст. Все проблемы начались потому, что Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину в 2014 году: сначала в Крым, затем на Донбасс, где война продолжается до сих пор. За почти 6 лет боев более 14 тысяч человек погибли, а еще 2 миллиона - были вынуждены переехать. Путин несет полную ответственность за это.

Зеленский добился свободы для украинцев, которые ничего не нарушили или защищали свою страну от российских захватчиков. Путин же добился освобождения из украинских тюрем людей, у которых руки в крови. Они были под следствием, обвиняемые или подозреваемые в причастности к различным зверствам, таких как уничтожение MH17 или хладнокровном убийстве демонстрантов в Киеве. То, что Путин требовал освобождения таких людей, многое говорит о его ценности или их отсутствии.

Если Зеленский заслуживает похвалы, то Путин - нет. В конце концов, если бы российский президент не устроил вторжение в соседнюю страну, все эти люди не были бы в российских тюрьмах, а все погибшие в следствие его агрессии были бы живы. Пока Путин не выведет все российские войска с украинской территории, включая Крым и не прекратит атаки против Украины, все западные санкции должны быть в силе или даже усилены. На прошлой неделе Путин отправил первый поезд в оккупированный Крым через мост, который был построен с четким нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности.

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Не смотря на его согласие на обмен заключенными, Путин остается тем же отвратительным автократом, ответственным за вторжение в соседние страны, за нарушение прав собственного народа, за убийство невинных мирных людей в Сирии, а также за вмешательство в американские выборы и политику.

Зеленский с другой стороны заслуживает американскую поддержку в противостоянии против до сих пор угрожающего российского лидера, а также в реформировании своей страны. Не надо путать: Украина и Зеленский - это хорошая сторона, а Путин и его окружение - плохая. Если бы Госсекретарь Майк Помпео таки приехал в Киев, он бы получил возможность показать, что знает об этой разнице.