Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель для обсуждения ситуации в регионе

Там призвали Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора пригласил главу МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель «для обсуждения деэскалации в Ираке».

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Об этом говорится в заявлении Евросоюза. Боррель призвал Иран проявлять сдержанность, передает kommersant. «Жозеп Боррель выразил глубокую обеспокоенность по поводу последнего нарастания насильственных столкновений в Ираке, включая убийство генерала Касема Сулеймани. Он призвал Иран проявлять сдержанность и тщательно обдумывать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая нанесет ущерб всему региону и его народу», - говорится в коммюнике. По словам Борреля, региональное политическое решение является единственным путем продвижения вперед, а ЕС готов его поддержать.

В ходе телефонного разговора верховный представитель ЕС и глава иранского МИДа также обсудили сохранение СВПД, остающегося «краеугольным камнем глобальной архитектуры ядерного нераспространения».

Как сообщал УНИАН, американский президент заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. По его словам, Соединенные Штаты ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо ранее», если иранские военные нападут на американских солдат.

После этого Джавад Зариф сказал, что считает возможный удар США по культурным объектам Ирана «военным преступлением». О неспособности США совершить подобную атаку заявил командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави. В МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов в стране. Ему был объявлен протест из-за заявлений Трампа.