МИД Ирана заявил о "начале конца" присутствия США в Западной Азии

Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии.

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Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает kommersant. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео, опубликовавшего в Twitter видео протестов в Ираке с подписью: «Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет».

«24 часа назад надменный клоун, выдававший себя за дипломата, заявил, что народ в городах Ирака танцует. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле. Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался»,- заявил Зариф в Twiter.

Ранее о финале американского присутствия в регионе заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.