Тело генерала Сулеймани доставили в Иран
08:34, 05 января 2020Мир
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Самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.
Генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января \ en.wikipedia.org
Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Ираке, доставили в Иран, где проходит церемония прощания.
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Как собщает kommersant со ссылкой на агентство ISNA, похороны генерала состоятся в Кермане 7 января.
Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.
Как сообщал УНИАН, иранский генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ».
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