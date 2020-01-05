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Тело генерала Сулеймани доставили в Иран

08:34, 05 января 2020
Мир
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Генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января \ en.wikipedia.org

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Как собщает kommersant со ссылкой на агентство ISNA, похороны генерала состоятся в Кермане 7 января.

Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.

Как сообщал УНИАН, иранский генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ».

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Теги: #США#Иран