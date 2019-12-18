Польша может выйти из ЕС из-за правительственной реформы судопроизводства

Польский Верховный суд утверждает, что реформа в стране будет противоречить европейским законам.

Верховный суд Польши предостерег, что страна может быть вынуждена выйти из Евросоюза, если правительство позволит увольнять судей за обжалование законности польской реформы судопроизводства.

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В адрес правительств в посткоммунистических Польше и Венгрии уже некоторое время звучат обвинения в попытках контролировать суды и средства массовой информации, передает Голос Америки. Руководящие органы ЕС объявляли официальные предупреждения и расследования действий властей в Варшаве и Будапеште.

Но Евросоюз не имеет механизма исключения страны из организации. До этого времени только Великобритания решила добровольно выйти из ЕС.

Польский Верховный суд утверждает, что реформа в стране будет противоречить европейским законам и усилит противостояние между Брюсселем и правительственной Партией закона и справедливости.

“Противоречие между польскими законами и законодательством ЕС... с высокой вероятностью приведет к вмешательству учреждений ЕС, учитывая нарушение договоров Евросоюза и в дальнейшей перспективе - к необходимости выйти из Евросоюза”, - сказано в заявлении Верховного суда.

Евросоюз уже ранее обвинял польскую Партию закона и справедливости в политическом влиянии на систему судопроизводства.

Польское правительство утверждает, что реформы системы судопроизводства нужны для борьбы с коррупцией и для повышения эффективности судов и очищения от плохих судей.

Партия закона и справедливости провозглашает, что ее реформы очистят судебную систему от коммунистического наследия.

Предложения, которые поданы в парламент в Варшаве, предусматривают возможность наказания судей за причастность к “политической деятельности”.

Также наказание штрафом, или устранение могло бы угрожать судьям за высказывания предостережений относительно законности коллег назначенных Национальным советом судопроизводства.

Национальный совет судопроизводства, которая имеет целью гарантировать независимость судов, до недавнего времени избиралась самими судьями.

Но закон 2018 года предполагает, что большинство членов Национального совета судопроизводства назначать нижняя палата парламента, в которой большинство составляют депутаты Партии закона и справедливости.

Верховный суд говорит, что правительственная партия подрывает принцип верховенства законов ЕС над национальными законами.

Судьи предупреждают, что шаги названы реформой позволят президенту Анджеєві Дуде выбирать нового председателя Верховного суда на фоне приготовлений до президентских выборов, ожидаемых в мае.

Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф сравнила предлагаемые правила для польского судопроизводства с введением военного положения в коммунистической Польше 1981 года. “Поэтому я просила бы, чтобы ненависть к судьям и в суды не использовали как оружие в борьбе за власть”, - написала она.