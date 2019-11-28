Европейский Совет утвердил состав новой Еврокомиссии (список)

Новая Еврокомиссия будет работать с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года.

Европейский Совет утвердил состав новой Европейской комиссии во главе с представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

"Европейский совет сегодня по письменной процедуре назначил новую Комиссию на период с 1 декабря 2019 года до 31 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

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В частности, новым президентом Европейской комиссии будет бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности будет бывший министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель, который также будет одним из вице-президентов Еврокомиссии.

Должность комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения займет представитель Венгрии Оливер Варгеи.

Представитель Нидерландов Франс Тиммерманс займет должность исполнительного вице-президента по вопросам "Европейского Зеленого соглашения" и по защите климата. В предыдущем составе комиссии он занимал должность первого вице-президента и комиссара по межведомственным отношениям и верховенству права.

Исполнительным вице-президентом по экономике, что "работает для людей" и финансовых услуг, будет представитель Латвии Валдис Домбровскис, который в предыдущем составе комиссии занимал должность вице-президента и комиссара по вопросам евро и социального диалога.

Исполнительным вице-президентом по вопросам "Европы, пригодной к цифровому столетию и конкуренции" станет представительница Дании Маргрете Вестагер, которая в предыдущей комиссии была комиссаром по вопросам конкуренции.

Вице-президентом, ответственным за вопросы ценностей и прозрачности, станет представительница Чехии Вера Юрова, которая в предыдущей комиссии была комиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства.

Вице-президентом по вопросам демократии и демографии станет депутат Европейского парламента от Хорватии Дубравка Шуица, который ранее был мэром города Дубровник.

Вице-президентом, ответственным за "продвижение нашего европейского пути жизни" станет представитель Греции Маргаритис Шинас, который ранее был пресс-секретарем Еврокомиссии.

Вице-президентом по межинституциональным отношениям и надзору будет представитель Словакии Марош Шефчович, который в предыдущей комиссии был вице-президентом и комиссаром по вопросам энергетики.

В то же время, комиссаром ЕС по бюджетным и административным вопросам станет Йоханнес Хан, который в предыдущем составе комиссии занимал должность комиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения.

Комиссаром по вопросам юстиции станет бывший вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, комиссаром по вопросам экономики - бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони, комиссаром по вопросам сельского хозяйства - депутат Европейского парламента от Польши Януш Войцеховский, комиссаром по вопросам инноваций и развития молодежи - представительница Болгарии Мария Габриел, которая в предыдущем составе Еврокомиссии занимала должность комиссара по вопросам цифровой экономики.

Комиссаром по вопросам внутренней торговли станет бывший министр финансов Франции Тьерри Бретон, комиссаром по вопросам международного партнерства - бывшая министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен, комиссаром по вопросам энергетики - представительница Эстонии Кадри Симсон, комиссаром по вопросам здравоохранения - представительница Кипра Стелла Кириакидес, которая известна тем, что ранее занимала должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кроме того, комиссаром по вопросам торговли станет представитель Ирландии Фил Хоган, который в предыдущей комиссии был комиссаром по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов.

Комиссаром по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства станет министр экономики Литвы Вирґиниюс Синкявичус, комиссаром по трудоустройству и социальным правам - представитель Люксембурга Николас Шмидт, комиссаром по вопросам равенства - представительница Мальты Гелена Далли, комиссаром по вопросам интеграции и реформ - представительница Португалии Элиза Феррейра, комиссаром по вопросам транспорта - представительница Румынии Адина-Иоанна Валеан, комиссаром по вопросам урегулирования кризисных ситуаций - представитель Словении Янез Ленарчич, комиссаром по внутренним делам - представительница Швеции Илва Йоханссон.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров Украины ожидают достижения многих общих целей с новым составом Европейской комиссии.