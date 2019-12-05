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Президент Польши Дуда не считает Россию врагом НАТО

09:55, 05 декабря 2019
Мир
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Дуда назвал действия РФ в Украине неприемлемыми \ president.gov.ua

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В то же время, он назвал действия РФ в Украине неприемлемыми. Польский президент подчеркнул, что Россия – это государство-сосед и ни о какой вражде речь не идет, сообщает 24tv.ua.

Он также добавил, что НАТО не находится под атакой кого-нибудь.

"А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить про "врага" в контексте любого государства", – подчеркнул Дуда.

Вместе с тем, он отметил недопустимость агрессивных действий РФ в отношении Грузии и Украины за последние 11 лет.

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Теги: #Росія#Анджей Дуда