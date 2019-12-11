Süddeutsche Zeitung: Путин добровольно не согласится на мир с Украиной

На встрече в Париже он был единственным участником, который без проблем может жить с фактом, что на Донбассе продолжается кровопролитие.

Президент России Владимир Путин не уважает Европу. Добровольно он ничего не сделает для того, чтобы на Востоке Украины или еще где-то наступил мир. Он думает, что может себе это позволить. Поэтому Евросоюзу нужно найти способ, как ему на это ответить.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. За круглым столом в Париже российский президент был единственным, кто получил желаемое. Потому что он был единственным из четырех участников, кто может жить с фактом, что война на Востоке Украины продолжит тлеть. Он поддержит мир, только если Россия получит выгоду от этого. Властелин Кремля мыслит очень тактически. Он также демонстрирует, как мало он ценит роль честного партнера Европы.

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Издание добавляет, что это видно не только на Востоке Украины. В Париже Путин также отмахивался от других конфликтов с Западом, списывая все на неприязнь к России. Антидопинговон агентство WADA отстранило российских спортсменов на четыре года от главных международных соревнований? По его мнению, все это политически мотивировано. Российские спецслужбы обвиняют в причастности к убийству в Берлине? Путин спорит только в полсилы и называет жертву террористом. По словам российского президента, Германии нужно было выдать погибшего грузина Москве, прежде чем случилось нечто подобное. Для Путина виноват всегда кто-то другой. Это касается и войны на Востоке Украины.

Путин утверждает, что Россия напрямую не причастна к кровопролитию. Но именно он мешает мирному решению. Его интерпретация Минских соглашений – это способ для него воплотить российские интересы с благословения Запада. Поэтому он хочет навсегда получить контроль над регионом, который законно принадлежит Украине. И не важно, будет на Донбассе шаткий мир, горячая или холодная война. Главное, чтобы беспорядок мешал украинскому вступлению в Евросоюз и НАТО.

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Учитывая все это, большие надежды подает даже сам факт, что четыре лидера в Париже хотя бы говорят друг с другом. Первая встреча президентов Украины и России тоже важна, потому что российская сторона даже не поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Путин держит ожидания на таком низком уровне, что каждое движение теперь расценивается как положительный сигнал. Встреча в Париже стала для него возможностью продемонстрировать готовность вести переговоры без уступок. В следующий раз от него могут потребовать большего. Но пока что Путин может позволить себе свою позицию, потому что он все менее зависим от доброй воли Европы.

После аннексии Крыма российский президент смог вызволить Россию из международной политической изоляции. Не в последнюю очередь это удалось сделать благодаря пробелам, которые оставил Запад. Стратегически он рассматривает ЕС не более чем отросток США. Выход из договора о РСМД подтвердил эти его взгляды. В политическом измерении властелин Кремля считает Брюссель ничего не стоящим. Он предпочитает разговоры с отдельными странами, особенно если это еще и помогает подрывать единство внутри ЕС.

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Конечно, Путин хотел бы избавиться от экономических санкций. Но он не готов заплатить за это цену, хотя недовольство внутри России растет. Вместе с тем, экономические отношения между Европой и Россией сильнее, чем политические. И они более важны для Путина. Добровольно он ничего не сделает для установления мира в Европе. Как с таким вести переговоры? Как минимум не стоит забывать о всем выше сказанном.