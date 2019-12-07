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После стрельбы на американской базе ВМС задержали шестерых саудовцев

14:59, 07 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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"Шестеро граждан Саудовской Аравии были задержаны для допроса в пятницу возле военно-морской базы в городе Пенсакола, штат Флорида, после того, как саудовский нападавший открыл стрельбу, убив трех людей, прежде чем его застрелили полицейские", - говорится в сообщении Fox News, передает 112.ua.

ФБР пока не сообщает личность стрелка. Однако источник телеканала идентифицировал его как Мохаммеда Саида Альшамрани, который изучает авиацию в заведении, где произошла стрельба.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате инцидента погибло четыре человека, несколько человек получили ранения.

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Теги: #США#стрельба#военная база