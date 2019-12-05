На военной базе в Перл-Харборе произошла стрельба, есть погибшие
08:12, 05 декабря 2019Мир
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Силы безопасности отреагировали на сообщения о стрельбе, база была заблокирована.
Иллюстрация / REUTERS
Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии.
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По некоторым данным, пострадавших трое. Позже пришли сообщения, что двое пострадавших скончались, передает kommersant.
Представитель базы рассказал, что силы безопасности отреагировали на сообщения о стрельбе, база была заблокирована. Местные СМИ передают, что стрелок покончил с собой.
По словам очевидца, он был в форме моряка. По предварительным данным, среди пострадавших есть гражданские.
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