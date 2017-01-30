В Польше опубликовали данные более 8 тысяч сотрудников концлагеря Аушвиц в Освенциме

В Польше опубликовали архив с личными данными около 8,5 тысяч сотрудников концлагеря Аушвиц. Архив опубликован на сайте Института национальной Польши.

Отмечается, что архив поможет стране бороться с заявлениями о "польских лагерях смерти».

Личные данные нацистов начал собирать в 1982 году для научной работы профессор Александр Лащика. Сначала были включены только данные работников концлагеря Аушвиц-Биркенау, позже список расширили за счет данных о надзирателех из других лагерей.

Читайте такжеВорота концлагеря Дахау обнаружили спустя два года после похищения

Исследования проводились специальной комиссией, в академической среде, а также музеем Аушвиц-Биркенау.

Напомним, что кроме имен представителей СС в базе опубликованы их фотографии, дата и место рождения, гражданство, дату прибытия на службу в концлагерь. В случае тех, кого после войны судили, в архиве опубликованы также решения по их делам. Некоторые из людей, чьи данные были опубликованы, до сих пор живы.

В IPN отметили, что опубликованный список не окончательный и будет дополняться.

Ранее музей Аушвиц-Биркенау обратился к жителям Германии и Австрии с просьбой предоставить личные документы и свидетельства о функционировании лагеря, который находятся у частных владельцев.