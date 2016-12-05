Абэ станет первым премьером Японии, который посетит Перл-Харбор

Как передает Радио Свобода, таким образом он станет первым лидером, который посетит место, откуда 75 лет назад США атаковали Японию.

«Это будет визит ради успокоения душ жертв», – сказал Абэ 5 декабря журналистам.

«Я хочу показать миру готовность, чтобы ужасы войны больше не повторялись», – подчеркнул японский премьер.

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Заявление Абэ прозвучало всего за два дня перед 75-й годовщиной атаки на Японию, которая произошла 7 декабря 1941 года с военно-морской базы США на Гавайях.

Японские войска атаковали Перл-Харбор, чтобы разрушить американские силы в Тихом океане. Но США вступили во Вторую мировую войну и в августе 1945 года нанесли поражения Японии.

Визит Абэ, запланированный на 26-27 декабря, состоится через 7 месяцев после визита Барака Обамы как первого президента США в японский город Хиросима, куда США сбросили ядерную бомбу в последние дни Второй мировой войны.