В Австралии спасли туристку, которая 12 дней блуждала в пустыне (видео)

Друзей, с которыми женщина заблудилась, ищут до сих пор.

В Австралии спасли женщину, которая 12 дней провела в пустыне. 52-летняя путешественница заблудилась вместе с двумя товарищами и собакой. Ее авто застряло в русле сухой речки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В 40-градусную жару люди несколько дней выживали на печеньи. Когда же запасы закончились, оставили в авто записку, в какую сторону пошли. И отправились на поиски воды.

За несколько километров они нашли большую лужу, что осталась с сезона дождей. Женщина с собакой остались у водоема, а товарищи отправились на помощь.

Путешественницу нашли спасатели и забрали в госпиталь. А вот спутников женщины пока еще ищут.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Лондона автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы. Погиб 12-летний мальчик, еще пять человек пострадали. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержали 51-летнего мужчину.