В Новом Орлеане неизвестный расстрелял людей: 11 человек – в больнице

Во французском квартале в то время было много людей, которые отмечали выходные после Дня благодарения.

В туристическом центре французского квартала города Новый Орлеан в штате Луизиана подстрелили 11 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает hromadske.ua.

Читайте такжеВ США трех мужчин оправдали и освободили из тюрьмы после того, как они отсидели 36 летОтмечается, что о погибших неизвестно. В полиции заявили, что «у места происшествия был задержан один подозреваемый».

Позже уточнили, что он до сих пор находится под следствием, до сих пор никого не арестовали. Других подробностей не предоставляют.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Во французском квартале в то время было много людей, которые отмечали выходные после Дня благодарения.

Тысячи болельщиков и выпускников также приехали в город на футбольную игру Bayou Classic, которую традиционно проводят в выходные после Дня благодарения.

Как сообщал УНИАН, ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне.