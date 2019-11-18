Полиция Гонконга взяла штурмом университет, в котором прятались протестующие (видео)

В результате штурма есть арестованные и раненые. Их количество уточняется.

Полиция Гонконга штурмом взяла кампус политехнического университета, где в последние дни забаррикадировались протестующие.

Как сообщает "Радио Свобода", есть арестованные и раненые. Их количество уточняется.

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Отмечается, что студенты закидали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Это привело к пожарам. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Ректор вуза договорился о прекращении операции, если студенты прекратят радикальные выступления. Он предложил ученикам покинуть территорию университета и сдаться.

Активисты утверждают, что полиция задерживала всех, кто пытался покинуть кампус во время штурма. В полиции же факт штурма и проведение рейдов внутри кампуса отрицают и утверждают, что задерживали только радикальных активистов.

Как сообщал УНИАН, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей.

23 октября в местном парламенте Гонконга официально отозвали законопроект, который бы разрешил экстрадицию правонарушителей на территорию Китая.

Таким образом, власти бывшей британской колонии, которая ныне является специальным административным районом КНР, исполнили одно из пяти требований участников акций протеста. Однако протесты это не остановило.