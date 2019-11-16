Во Франции задержали праворадикалов, которые готовили нападение на Макрона

Полиция провела обыски в домах мужчин. Известно, что один из них уже привлекался к ответственности за 5 преступлений общего характера.

На северо-востоке Франции 11 ноября полиция задержала еще двух человек по делу о подготовке покушения на президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Le Parisien.

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По данным следствия, оба задержанных являются членами ультраправой группировки Les Barjols. В ноябре 2018 года подозреваемые готовили нападение на Макрона во время празднования столетия Первой мировой.

Полиция провела обыски в квартирах мужчин. Известно, что один из них уже привлекался к ответственности за 5 преступлений общего характера.

По делу о неудавшемся нападении на президента ранее задержали четырех человек. Организатором французские следователи считают пенсионера из Изера Жан-Пьер Бы, который в прошлом году открыто угрожал президенту в соцсети керамическим ножом.

Как сообщал УНИАН, в небольшом городке Винто (Боливия) оппозиционные протестующие напали на мэра Патрисию Арсе и начали ее таскать по улицам босиком. Также нападавшие облили женщину красной краской и насильно остригли волосы.