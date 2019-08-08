В США набирают популярность пуленепробиваемые рюкзаки для школьников

Частые случаи стрельбы в школах заставляют родителей покупать своим детям ранцы, которые не так легко пробить.

Пуленепробиваемые школьные рюкзаки появились в продаже в США еще в 2018 году после стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленда, во время которой погибли 17 человек. Однако, в последнее время подобные случаи кровопролития участились.

В частности, в выходные массовые расстрелы в общественных местах состоялись в городах Дейтон, штат Огайо, и Эль-Пасо в Техасе. Поэтому ранцы-бронежилеты начали набирать популярность.

Об этом пишет The Independent, объясняя, что продажи таких рюкзаков толкает в гору страх родителей, которые обеспокоены безопасностью своих детей после ряда случаев школьной стрельбы. Издание пишет, что многие компании в США пытаются использовать страшные события для своего бизнеса.

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Компания ArmorMe, основанная бывшим бойцом отряда специального назначения Израиля Габи Сибони, даже разработала особый рюкзак, который можно развернуть, чтобы получить больший щит от пуль.

«Рюкзак, прежде всего, имеет стильный вид. В нем есть панели, которые защищают от пуль. Он может увеличить шансы на выживание», - сказал Сибони.

Рост спроса на бронированные школьные рюкзаки не остались без внимания политиков. Сенатор от Демократической партии и кандидат в президенты США Камила Харрис написала в сообщении на Twitter: «Родители не должны покупать пуленепробиваемые рюкзаки, чтобы защитить своих детей в школе. Это не нормально».

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Кандидат в Конгресс от штата Техас демократ Элиза Карднелл тоже написала об этом.



«Каждое утро я отправляю свою дочь в школу и говорю ей: «Я люблю тебя, развлекайся». Потому что я не знаю, может это будут мои последние слова, которые я скажу ей. Ни один ребенок не должен идти в школу с бронированным рюкзаком», - написала она.

Издание добавляет, что пуленепробиваемые рюкзаки доступны в широкой продаже. По иронии, сеть Walmart продает их рядом с огнестрельным оружием и патронами.