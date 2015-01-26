Путин предложит украинским мужчинам "пересидеть" мобилизацию в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал во время общения со студентами Национального минерально-сырьевого университета «Горный» в Санкт-Петербурге.

«Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время. И правильно делают, потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо, под пули. Но у нас там проблема – в соответствии с нормами закона граждане Украины не могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двухсторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – УНИАН), они возвращаются – их цап и туда посылают", - уверен Путин.

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«Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего призывного возраста», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Первый этап начался 20 января и продлится 90 дней, второй начнется ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап - в июне и также продлится 60 дней.

На протяжении этого года в ряды ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

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Сегодня, 26 января, пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир заявила, что пророссийские силы готовят провокации с целью срыва мобилизации в Украине. «В Министерстве обороны Украины есть достоверная информация о подготовке пророссийскими силами провокаций с целью срыва мобилизации», - отметила она. Кушнир добавила, что мобилизацию попытаются сорвать «проведением постановочных акций и пикетирования зданий военкоматов с привлечением заинтересованных СМИ».

В связи с этим Министерство обороны призвало представителей СМИ быть объективными при освещении событий, связанных с государственной задачей - мобилизацией.