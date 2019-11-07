CNN: Трампа, Путина и Орбана объединяет презрение к Украине, и это пугает

В текущем сезоне громких политических скандалов все дороги, похоже, ведут в Киев.

Когда российский президент Владимир Путин посетил недавно Будапешт, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана был для него подарок. За считанные часы до их совместной пресс-конференции Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО в отношении Украины.

Об этом пишет CNN, добавляя, что венгерское вето создало новое препятствие для украинских усилий по построению более тесных отношений с альянсом. Официально Будапешт говорит, что сделал это ради защиты прав венгерского меньшинства в Украине.

«Термин «вето» очень жесткий», - сказал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

«Лучше было бы сказать, что мы предложили дальнейшее рассмотрение. Дебаты касались ситуации в Украине, где этническое венгерское меньшинство страдает от юридической дискриминации», - добавил он.

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Ярый националист Виктор Орбан часто жаловался на статус венгров на Западной Украине. Он также развил тесные отношения с Путиным. А его правительство часто создает проблемы для украинских инициатив по сближению с Западом в угоду России. Пять лет назад Орбан заявил, что этническим венграм в Закарпатье нужно предоставить двойное гражданство и автономию.

«Украина не будет ни стабильной, ни демократической, если она не даст меньшинствам включительно с венграми то, что им принадлежит», - сказал Орбан.

Его кампания дошла до создания специального министерства по поддержке этнических венгров на Закарпатье. Стоя рядом с Путиным в феврале 2017 года, Орбан говорил, что «нынешние обсуждения относительно языка обучения в Украине совсем невыгодны венгерскому меньшинству». Согласно украинскому законодательству, обучение в школе с шестого класса должно проходить исключительно на украинском языке. Такие заявления премьера Венгрии – это музыка для ушей Путина.

Российский президент оправдывал свою поддержку боевиков на Востоке Украины, проводя параллели с Венгрией. Он говорил, что его решение разрешить жителям Донецкой и Луганской области получать российские паспорта похоже на желание Будапешта выдавать венгерские паспорта за границей. Закон о языке в Украине также стал оправданием для России в ее поддержке боевиков на украинском Донбассе.

Венгерские жалобы даже заставили специального представителя США Курта Волкера в мае посетить Будапешт. Местные СМИ цитировали его слова о том, что существуют два разумных принципа: национальные меньшинства имеют право говорить на своем языке, но все граждане страны должны быть способными пользоваться официальным национальным языком. Волкер призвал Будапешт и Киев к диалогу.

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В сентябре он ушел в отставку из-за публикации жалобы информатора относительно телефонного разговора президентов США и Украины, во время которого американский лидер Дональд Трамп просил украинского коллегу начать расследование против Джо Байдена и его сына. Издание отмечает, что Трамп часто демонстрировал пренебрежение к европейским лидерам. Но Виктор Орбан стал заметным исключением. Бывший стратег американского президента Стив Беннон во время конференции в Будапеште в мае 2018 года называл венгерского премьера «Трампом, который появился до самого Трампа». Венгерский премьер открыто поддерживал кампанию кандидата-республиканца в 2016 году. А президент США «искупал» Орбана в похвале во время недавней встречи в Белом доме, приветствуя жесткую политику венгра по иммиграции и называя его страну «очень хорошим членом НАТО».

«Его уважают по всей Европе. Возможно, как и я, он немного противоречив, но это нормально. Он жесткий, но правильно действует в сфере иммиграции», - говорил Трамп.

В прошлом месяце Washington Post писало, что Путин и Орбан оба убеждали Трампа принять негативные взгляды на Украину. Долго ли венгерский премьер обсуждал с американским президентом украинскую тему, остается неизвестным. В конце концов, их встреча длилась всего час. Но одно известно точно: лидеры США, Венгрии и России негативно относятся к Украине, хоть и по разным причинам.

Много внешнеполитических аналитиков также били тревогу из-за теплых отношений Трампа с Орбаном учитывая тесные отношения венгра с Путиным. В частности, их тревожит тот факт, что Россия перенесла штаб-квартиру своего «Международного инвестиционного банка» в Будапешт. Источники в западной разведке сообщили CNN, что столица Венгрии стала узлом для российского шпионажа в Восточной Европе.

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Будапешт также отказал США в экстрадиции двух россиян, которых разыскивают за контрабанду оружия. Госдепартамент отреагировал заявлением, что такое решение «поднимает вопросы о приверженности Венгрии к сотрудничеству в правоохранительной сфере». Но ничего из этого, кажется, не повлияло на отношения между Орбаном и Трампом.

За месяц до встречи с президентом США в Белом доме Орбан дал большое интервью для The Atlantic, в котором признал географическую важность Украины.

«Мы должны поддерживать Украину, поскольку она главный бастион между нами и Россией. Но одновременно мы не должны провоцировать Путина. И именно поэтому я выступаю против санкций ЕС против него», - сказал Орбан.

CNN комментирует, что по крайней мере в текущем сезоне скандалов все дороги, кажется, ведут в Украину.