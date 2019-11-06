Массовое убийство мормонов: в Мексике задержали предполагаемого подозреваемого

Полиция также обнаружила несколько автомобилей. В пуленепробиваемом пикапе находились заложники.

Мексиканская полиция задержала вероятного подозреваемого в убийстве членов мормонской общины неподалеку от границы с Аризоной.

Об этом сообщает NBC News.

Следователи задержали мужчину, когда тот пытался провезти через границу арсенал оружия без документов.

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«Мы расследуем возможность того, что задержанный принимал участие в тех страшных событиях», – сообщили правоохранители.

Полиция также обнаружила несколько автомобилей. В пуленепробиваемом пикапе находились заложники. Сейчас информация о них устанавливается.

Как сообщал УНИАН, на днях в Мексике неизвестные жестоко расправились с семьей мормонов.

По предварительным данным, члены общины мормонов подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа. Родственник погибших рассказал, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев. Все они с двойным гражданством США и Мексики.