Массовое убийство мормонов: в Мексике задержали предполагаемого подозреваемого
Мексиканская полиция задержала вероятного подозреваемого в убийстве членов мормонской общины неподалеку от границы с Аризоной.
Об этом сообщает NBC News.
Следователи задержали мужчину, когда тот пытался провезти через границу арсенал оружия без документов.
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«Мы расследуем возможность того, что задержанный принимал участие в тех страшных событиях», – сообщили правоохранители.
Полиция также обнаружила несколько автомобилей. В пуленепробиваемом пикапе находились заложники. Сейчас информация о них устанавливается.
Как сообщал УНИАН, на днях в Мексике неизвестные жестоко расправились с семьей мормонов.
По предварительным данным, члены общины мормонов подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа. Родственник погибших рассказал, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев. Все они с двойным гражданством США и Мексики.