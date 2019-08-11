В США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии (видео)

По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям.

В США в тюремной камере нашли мертвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство и педофилии.

Об этом сообщает BBC.

По сообщениям СМИ, он покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что это была не первая его попытка – в прошлом месяце его нашли в полубессознательным состоянии в своей камере с повреждениями шеи. Его лечили в больнице, а затем вернули в столичный исправительный центр Нью-Йорка.

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Эпштейн ожидал судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми и педофилии, он не признал себя виновным.

Миллиардер был арестован по обвинению в торговле людьми в начале июля. В середине 2000-х его уже обвиняли в сексуальном насилии над детьми и в склонении несовершеннолетних к проституции, но, благодаря сделке со следствием, он получил всего 13 месяцев тюрьмы.

В ноябре 2018 газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное деле Джеффри Эпштейна. Журналистам удалось найти около 60 жертв насилия со стороны Эпштейна.

7 июля 2019 года власти США задержала Эпштейна. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям.