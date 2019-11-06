Экс-госсекретарь США назвал формулу победы в "новой холодной войне" с Россией

Он отметил, что страны оказались в новой холодной войне, причем настолько же "холодной", как и предыдущая.

США и Россия в настоящее время оказались в состоянии новой холодной войны.

Читайте такжеNational Interest: США в 50-х годах были готовы сбрасывать ядерные бомбы на мирное население СССР

Об этом в интервью Голосу Америки, заявил бывший государственный секретарь США (1989-1992 годы) Джеймс Бейкер. "Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победы, то я могу лишь предложить делать то же самое, что мы делали в прошлый раз",- отметил Бейкер.

По словам экс-чиновника такими действиями являются "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка". "Наша парадигма была значительно лучше государственнической и авторитарной парадигмы Советского Союза. Так нам и нужно отвечать на современные вызовы", - заявил он.

В то же время Бейкер отметил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже чем во времена "холодной войны".

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", - отметил Бейкер.