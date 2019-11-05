Между Россией и Западом идет "охлажденная война" – Горбачев

Последний советский лидер напомнил об опасности ядерного оружия.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал современные отношения между РФ и странами Запада «охлажденной, но все же войной».

Такое заявление он сделал в интервью журналисту BBC Стиву Розенбергу.

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"Посмотрите сами - то тут, то там происходят столкновения, стрельба. Куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли. Это не та обстановка, которая нам нужна", - отметил последний советский лидер.

Горбачев также напомнил об опасности ядерного оружия.

"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная… Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету", – подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля Михаил Горбачев в статье для издания Wall Street Journal выразил мнение, что гонка ядерных вооружений между США и Россией заходит в тупик и создает новую серьезную угрозу войны.