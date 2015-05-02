В результате землетрясения в Непале погибли 50 иностранцев

Большинство из них были туристами и скалолазами. Вместе с тем, информацию о гражданстве этих иностранцев правоохранители Непала не предоставили, передает DW.DE. Согласно этим данным, всех иностранных граждан, которые были заблокированы в горах, уже спасли.

Читайте такжеЧисло жертв разрушительного землетрясения в Непале приближается к 7 тысячамКак сообщила накануне руководитель делегации ЕС в Катманду Ренси Тееринк, в Непале отсутствует связь с около тысячей граждан стран Евросоюза, которые там были до землетрясения, произошедшего 24 апреля. Большинство европейцев, с которыми не удалось установить связь, находились вблизи горы Эверест или в районе национального парка "Лангтанг".

По данным украинского Министерства иностранных дел (МИД), в Непаленаходились 210 украинских граждан. С 46-ю из них не была установлена связь. Данных о погибших или пострадавших украинцах нет. По информации оперативной группы департамента консульской службы МИДа, которая работает в Катманду, продолжается формирование эвакуационных списков для возврата в Украину. Пока о готовности эвакуироваться сообщили около 100 граждан Украины.