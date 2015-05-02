В столицу Непала из отдаленных районов страны сегодня должны добраться 10 украинцев - МИД

Как сообщает Департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 20:00 1 мая МИД владеет информацией о пребывании на территории пострадавшего из-за землетрясения Непала 210 граждан Украины. Данные о погибших (пострадавших) украинцах отсутствуют, однако с 46 соотечественниками не удается выйти на связь.

Оперативная группа Департамента консульской службы МИД Украины, которая работает в г.Катманду (Непал), продолжает работать над установлением связи с гражданами Украины в зоне стихийного бедствия. В настоящее время стабильную связь поддерживается с около 100 гражданами.

Кроме того, продолжается работа по сосредоточению граждан в непосредственной близости к пункту сбора – Почетному консульству Украины в Катманду. По сообщению оперативной группы, до 10 граждан должны прибыть сегодня из отдаленных районов в столицу Непала Катманду.

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МИД призывает всех, кому известно о пребывании в Непале граждан Украины, сообщать о необходимости экстренной помощи или о других обстоятельствах, требующих немедленного реагирования, гражданам Украины следует сообщать Посольству Украины в Индии по телефону +918826297218, по адресу электронной почты emb_in@mfa.gov.ua или nepal@mfa.gov.ua; Почетному консульству Украины в Непале по тел. +977-1-441-6544, +977-1-441-6767, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 (044) 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

Количество жертв землетрясения составляет более 6,2 тыс. человек, раненых – почти 14 тыс.

Для эвакуации украинцев вылетел самолета Ил-76 Минобороны, однако он находится в столице Индии Нью-Дели. Власти Непала дали разрешение на посадку самолета для эвакуации украинцев из района землетрясения.