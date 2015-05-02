В центре Парижа нелегалы разбили два палаточных городка (фото)

Их количество продолжает расти, пишет ZN.UA со ссылкой на The Local.

Отмечается, что первый лагерь разместился возле вокзала Аустерлиц на набережной Сены, второй - возле Северного вокзала.

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Согласно сообщению, мигранты рассчитывают, что их труднее будет депортировать из таких лагерей. Вместе с тем, многие из них планируют добираться Великобритании или Норвегии.

Как сообщал УНИАН, в ЕС договорились о ряде мер для предотвращения гибели мигрантов в Средиземном море. Речь идет об удвоении финансирования спасательных операций и уничтожении старых кораблей.

Напомним, накануне судно с около 700 мигрантами затонуло в Средиземном море.