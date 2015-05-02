В центре Парижа нелегалы разбили два палаточных городка (фото)
Около 500 беженцев, в основном из Эритреи, Судана и Эфиопии, разбили два палаточных лагеря из 80 палаток в центре Парижа.
Их количество продолжает расти, пишет ZN.UA со ссылкой на The Local.
Отмечается, что первый лагерь разместился возле вокзала Аустерлиц на набережной Сены, второй - возле Северного вокзала.
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Согласно сообщению, мигранты рассчитывают, что их труднее будет депортировать из таких лагерей. Вместе с тем, многие из них планируют добираться Великобритании или Норвегии.
Как сообщал УНИАН, в ЕС договорились о ряде мер для предотвращения гибели мигрантов в Средиземном море. Речь идет об удвоении финансирования спасательных операций и уничтожении старых кораблей.
Напомним, накануне судно с около 700 мигрантами затонуло в Средиземном море.