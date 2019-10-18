Министр энергетики США уверяет, что уходит в отставку не из-за Украины

По словам Перри, он хочет вернуться в Техас, чтобы «поискать новые приключения в жизни».

Министр энергетики США Рик Перри заверил сегодня, что скандал вокруг поведения администрации Дональда Трампа в отношении Украины никак не связан с его решением уйти в отставку. При этом он еще не знает, будет ли сотрудничать с процедурой импичмента, которую запустили демократы в палате Представителей американского парламента.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что об отставке Перри президент США Дональд Трамп объявил в четверг. Сам американский лидер оказался в затруднительном положении. Поскольку Конгресс пытается проверить, не совершил ли он нарушение, когда заморозил военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, требуя от Киева открыть расследование против его политического соперника Джо Байдена.

«Это совсем не связано с Украиной», - сказал Перри, добавив, что собирается вернуться в Техас «в поисках новых жизненных приключений».

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На прошлой неделе комитеты в Палате представителей выдвинули требование к Перри, чтобы до сегодня он передал все документы, касающиеся его роли в попытках Трампа надавить на Украину. На вопрос, выполнит ли он это требование, Перри указал пальцем на свою команду юристов.