"Это даже не восстановление СССР": российский политик раскрыл сущность путинского режима

Политик сравнил цели, преследуемые властью царской России, и цели, преследуемые путинским режимом.

Российский политик Леонид Гозман заявил, что внешняя политика Российской Федерации является "политикой раннего феодализма".

"Величие, уважение, признание, чтобы все понимали, что ты главный, и тому подобное. Это политика раннего феодализма, когда король мог начать войну, потому что другой король на совместном пиру выделил ему неправильное место", – сказал политик в интервью «Обозревателю», комментируя высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что "имперская политика России возродилась".

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Он отметил: "То, что сейчас делает Владимир Путин, это не восстановление Советского Союза и восстановления советской власти. Это не возврат в прошлое. Это новый виток. Чего-то неприятного и плохого, но новый виток. То же самое и с имперской политикой России".

Политик сравнил цели, преследуемые властью царской России, и цели, преследуемые путинским режимом. По его мнению, в первом случае можно проследить понятную логику: "Империя захватывала какую-то территорию, как-то договаривалась с местными элитами. Логика была двойная: был момент престижа – "наш щит на воротах Царьграда". Но был и момент прагматичный. Мы берем какие-то территории, с которых можно что-то скачивать, территории, на которых удобно строить оборону или прорываться далее и тому подобное. В конечном счете было представление о том, что это делается на благо империи".

В то же время, как убежден Гозман, сегодня действия Кремля противоречат этой логике. "Нет никаких оснований считать, что то, что они делают, выгодно для страны. Времена изменились, уже не XIX век, контроль за территорией почти ничего не значит. Уже давно ни одна из великих держав никаких территорий к себе не присоединяла, они прекрасно живут без этого, и без этого влияют на соседей. Кроме того, мне кажется, что у нашей государственной политики вообще нет цели улучшения жизни людей в России. И эта политика неэффективна", – заявил оппозиционер.